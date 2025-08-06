 الأهلي: محمد الشناوي.. قائد وحارس استثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي: محمد الشناوي.. قائد وحارس استثنائي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 9:21 ص

وجهت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي رسالة دعم لقائد الفريق الأول لكرة القدم محمد الشناوي، قبل بداية الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي حاليا لخوض مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة مودرن سبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو يتضمن لحظات تألق محمد الشناوي في الملاعب، وعلقت عليه: "محمد الشناوي.. قائد وحارس استثنائي".

وكان محمد الشناوي قد حافظ على شباكه في مباراة إنتر ميامي التي أقيمت بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ومن ثم سكنت شباكه ثنائية في مباراة بالميراس بالجولة الثانية، أما الجولة الثالثة تعادل الأهلي مع بورتو بنتيجة 4-4.


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