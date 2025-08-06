إسرائيل تبعد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

قررت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 شهور.

وقالت محافظة القدس، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه "بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرّت 8 أيام. صدر قرار نهائي من قبل ما يسمى قائد منطقة القدس بشرطة الاحتلال أمير أرزاني بإبعاد مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 شهور".

واستنكر المفتي حسين، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى الشهر الماضي، سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسلمته الشرطة الاحتلال بعدها قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.