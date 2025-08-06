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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

- جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 38250 جنيها للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 36900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي

ثبت سعر أسمنت النصر مسجلا نحو 3925 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3950 جنيها للطن،

استقر سعر أسمنت السويس ليسجل 4010 جنيهات للطن.

استقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 4000 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 4000 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 4350 جنيها للطن.