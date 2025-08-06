رئيس الإمارات يجري مباحثات مع بوتين خلال زيارة رسمية إلى روسيا غدا

يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم غدٍ الخميس الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويبحث بن زايد، خلال الزيارة مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات؛ التي تخدم التنمية المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أوضح الكرملين أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والطاقة والأمن الدولي.

وتحافظ روسيا والإمارات على شراكة استراتيجية في إطار منظمة «أوبك+»، كما تتعاونان في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة.

وزار الرئيس الإماراتي موسكو في أكتوبر من العام الماضي في زيارة رسمية، حضر بعدها فعاليات قمة «بريكس» في قازان.



