وزير الصحة يكرم طاقم التمريض بعيادات مدينة نصر لدورهم البطولي في حماية المرضى من حريق

كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، طاقم التمريض العامل بالعيادات الخارجية بمدينة نصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ تقديرًا لشجاعتهم ودورهم البطولي في حماية المرضى أثناء اندلاع حريق مبنى العيادات قبل ثلاثة أيام، إذ جسدوا مشهدا استثنائيا يعكس حب المهنة واحترامها.

وجاء التكريم بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة.

وأدى طاقم التمريض، دورًا بطوليًا لا يُنسى، إذ انقسم إلى مجموعات متساوية وتولى إخلاء المرضى وذويهم وتوجيههم إلى السلالم ومخارج الطوارئ بدلًا من المصاعد، مع تيسير خروجهم الآمن ومساندة قوات الحماية المدنية.

وأكد الوزير، خلال لقائه بطاقم التمريض، أن مهنة التمريض رسالة إنسانية جليلة جسدتها هؤلاء العاملات بالشجاعة والحرفية في التعامل مع الحوادث الطارئة، مشددًا على أهمية الدورات التدريبية لتعزيز سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر المحتملة.

وتوجه الوزير، بالشكر والتقدير إليهم، مكلفا رئيس هيئة التأمين الصحي بصرف مكافآت مادية تليق بدورهم البطولي.

وشمل التكريم الدكتور محمد صلاح يوسف مدير عيادة التأمين الصحي بفرع مدينة نصر، وإلهام السيد خاطر مديرة تمريض مستشفى مركز الأورام، وسميرة منصور أحمد، ورشا عبدالعال مسئولتي العمليات، وسناء عبد الباقي متولي مشرفة العمليات، وعبير حمودة السيد وميرفت محمد عيسى، وإحسان حامد محمد، ورقية محمد كامل، وأمينة زين العابدين عبد النبي، وجهاد محمود عوي، ورانيا عزوز جاب الله، ونيفين طه محمد، وثناء علي السيد، وعبير أحمد عبد الله، مشرفة سكن التمريض، وابتسام عبد الغفار من عيادة مدينة نصر الشاملة.