تقرير: فيراري لوتشي تتحدى الانتقادات وتصبح من الأكثر مبيعا

عند الكشف عن السيارة الكهربائية فيراري لوتشي المثيرة للجدل تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تصميمها ونظام الدفع، إلا أن ذلك لم يمنعها من تحقيق مبيعات قوية، وفقا لأحد التقارير.

من ناحيتها وتلتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية فيراري الصمت بالنسبة لأرقام المبيعات، ولا تقدم أي تفاصيل عن مبيعات كل طراز على حدة. لكن مصدرين مطلعين على الأمر ذكرا أن المبيعات المستهدفة لهذه السيارة على مستوى العالم في السنة الأولى هو "أقل بقليل من 500 وحدة"، بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد المصدرين القول إن السيارة وصلت إلى رقم المبيعات المستهدف في يوليو الماضي أي بعد شهرين فقط من طرحها، وسط انتقادات واسعة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقد الخبراء تصميمها غير التقليدي وقارنوها بالكثير من السيارات الكهربائية المماثلة الأقل سعرا.

ويقول الخبراء إن العديد من فئات السيارة الكهربائية لوتشي ستصدر إلى الصين، حيث قد يلقى تصميمها المثير للجدل استحسانا أكبر من المشترين. في الوقت نفسه، تمت مقارنة شكل السيارة الإيطالية بصورة سلبية بالسيارة الكهربائية نيسان ليف المتواضعة.

لا تشبه لوتشي أي سيارة أخرى من إنتاج فيراري. وهي أول سيارة كهربائية تحمل العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة وتستهدف نفس شريحة عملاء سيارات فيراري من الأثرياء حيث يبلغ سعرها 550 ألف دولار.

أثار التصميم، الذي قاده جوني آيف، المدير التنفيذي السابق في شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل، بالتعاون مع مارك نيوسون، جدلا واسعاً حتى بين عشاق فيراري، حيث جاءت أشد الانتقادات من لوكا دي مونتيزيمولو، البالغ من العمر 78 عاماً، والذي ترأس فيراري لمدة 23 عاما حتى عام 2014.

وقال مونتيزيمولو لوسائل الإعلام الإيطالية بعد إطلاق السيارة: "لو اضطررت للتعبير عن رأيي بصراحة، سأسيء إلى فيراري. إننا نخاطر بتدمير أسطورة، وأنا آسف حقاً لذلك. آمل على الأقل أن يزيلوا الحصان الجامح"، في إشارة إلى شعار العلامة التجارية.

يذكر أن مبيعات فيراري خلال العام الماضي بلغت 64ر13 ألف سيارة. وفي حال بيع 500 سيارة من طراز لوتشي خلال العام الحالي فإنها ستمثل ما بين 3 و4% من إجمالي مبيعات الشركة.