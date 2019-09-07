11 امرأة أخرى تتهمن مغني الأوبرا بلاثيدو دومينجو بالتحرش

اتهمت 11 امرأة أخرى مغني الأوبرا الإسباني بلاثيدو دومينجو بالتحرش الجنسي في مزاعم وصفها الرجل يوم الخميس بأنها ”تعج بالتناقضات“.

وتأتي الاتهامات التي نشرتها وكالة اسوشيتد برس وتعود لثلاثة عقود مضت عقب مزاعم مشابهة نشرتها الوكالة في أغسطس آب وترتبط بأكثر من 36 مغنية وراقصة وموسيقية ومدرسة وموظفة قلن إنهن شاهدن أو تعرضن لتصرفات غير لائقة من دومينجو.

وكانت دار أوبرا لوس انجليس التي يديرها دومينجو قد قالت في أغسطس إنها ستطلب المشورة القانونية الخارجية للتحقيق في المزاعم.

وقالت يوم الخميس إنها تتعامل مع الاتهامات ”بجدية بالغة“ لكنها احجمت عن الإدلاء بتفاصيل أخرى في ظل استمرار التحقيق.

وقال وكيل دومينجو في بيان يوم الخميس إن المزاعم الجديدة ”تعج بالتناقضات شأنها شأن الرواية الأولى، في كثير من الأوجه، إنها ببساطة غير صحيحة“.

وقالت المتحدثة نانسي سيلتزر ”نظرا للتحقيق الجاري حاليا، فلن نخوض في تفاصيل لكننا نرفض بقوة الصورة المضللة التي تحاول أسوشيتد برس رسمها عن السيد دومينجو“.

ودومينجو (78 عاما) أحد أشهر المغنين الكلاسيكيين في العالم وقد قدم عروضا في دور أوبرا عديدة بأنحاء العالم.