نيوزيلندا تخفف قيود كورونا للمستوى الثاني بجميع أنحاء البلاد عدا أوكلاند

ذكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أنه تم تخفيف قيود فيروس كورونا للمستوى الثاني على كافة أنحاء البلاد باستثناء أوكلاند بدءًا من غد الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "ذا نيوزيلاند هيرالد" عبر موقعها الإلكتروني، بأنه على الرغم من ذلك فإن قواعد المرحلة الثانية سيتم الإعلان عنها نظرا للخطر الذي يفرضه تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، على أن تشمل ارتداء أقنعة الوجه بشكل إجباري في الأماكن العامة وتطبيق قواعد الحدود الزمنية في المطاعم والنوادي، وأوضحت أن هناك اختبار كوفيد الجديد هو نظام سيخضع له موظفو إدارة العزل والحجر الصحي والعمال الأساسيون الذين يعبرون حدود أوكلاند.

وأشارت أرديرن إلى أن المدارس خارج أوكلاند سيعاد فتحها اعتبارا من الخميس المقبل، مضيفة أن ارتداء أقنعة الوجه سيكون حاليا إلزاميا في الأماكن العامة من بينها المتاجر ومراكز التسوق.