نظم الجيش الصيني مناورة حفظ السلام الدولية (المصير المشترك-2021)، والتي بدأت، اليوم الإثنين، بمقاطعة خنان وسط الصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، تعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها الجيش الصيني مثل هذه المناورة بمشاركة قوات من دول تشمل الصين ومنغوليا وباكستان وتايلاند.

وتضمنت المناورة الاستطلاع الميداني والأعمال الشرطية والدوريات وحماية المدنيين ومهام مكافحة الإرهاب والإنقاذ الطبي والاستجابة للأوبئة.

وتهدف المناورة، التي من المقرر أن تستمر حتى 15 سبتمبر، إلى تعزيز التعاون العملي بين الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتعزيز قدرة قوات حفظ السلام الاحتياطية.