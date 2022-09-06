الحكومة السلوفاكية تخسر الأغلبية بعد استقالة وزراء

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استقال جميع الوزراء المتبقين من حزب الحرية والتضامن الليبرالي في سلوفاكيا، اليوم الاثنين، في خطوة أفقدت الحكومة الأغلبية في البرلمان.

واستقال وزراء الخارجية والتعليم والعدل من مناصبهم. وكان زعيم حزب الحرية والتضامن، ريتشارد سوليك، قد استقال من منصبه كوزير للاقتصاد ونائب لرئيس الوزراء في نهاية أغسطس.

وشهد تحالف رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيجر، حالة من الصراع الداخلي، وسط توقعات اقتصادية قاتمة للدولة الواقعة في وسط أوروبا.

وقال هيجر مساء الاثنين: إن "الأحزاب الثلاثة المتبقية ستستمر في العمل كحكومة أقلية".

ويطالب حزب الحرية والتضامن الليبرالي، باستقالة وزير المالية الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش، منذ يوليو الماضي. كما يشغل ماتوفيتش أيضا منصب زعيم أكبر حزب حاكم في البلاد، حزب "الشعب العادي والشخصيات المستقلة" (أولانو)، والذي ينتمي إليه هيجر أيضا.