وكالة أنباء فارس: توقف القناة 14 الإسرائيلية عن البث لأسباب مجهولة

أفادت وكالة أنباء "فارس" مساء اليوم بتوقف بث "القناة 14" الإسرائيلية لأسباب مجهولة، بعد طلب إيران إخلاء القناتين 12 و 14 تمهيدا لقصفهما ردا على استهداف التلفزيون الإيراني.



وأوضحت الوكالة أن "الإعلام العبري أكد توقف بث القناة 14 الإسرائيلية لأسباب مجهولة".



وأكدت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم أن "طهران تطلق حاليا عمليات مركبة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا".

ووجه مدير "القناة 12" الإسرائيلية تعليمات جديدة لموظفي قناته عقب أنباء عن تهديدات إيرانية باستهداف مقر القناة ردا على قصف إسرائيلي طال مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه بعد القصف الإسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون خلال البث المباشر اليوم الاثنين، وجّه الإيرانيون رسالة تهديد إلى القناتين 12 و14 يطالبونهما بإخلاء استوديوهاتهما.