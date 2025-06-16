ترامب: إيران أبدت استعدادها للتفاوض

في ظل تواصل الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن طهران أشارت إلى استعدادها للتفاوض.

وقال ترامب على هامش اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) في منتجع كاناناسكيس الكندي: "الإيرانيون يرغبون في التحدث، لكن كان ينبغي عليهم فعل ذلك من قبل".

وأضاف ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أية علامات على إمكانية عدم التصعيد من جانب إيران: "يجب عليهم التوصل إلى اتفاق، وهذا أمر مؤلم للطرفين".

وتابع ترامب: "أود أن أقول إن إيران لن تفوز في هذه الحرب، ويجب عليهم التحدث، وينبغي أن يفعلوا ذلك فوراً، قبل فوات الأوان".

وعندما سُئل عما قد يدفع الولايات المتحدة للتدخل العسكري في النزاع، تهرّب ترامب من الإجابة، قائلاً: "لا أريد التحدث عن ذلك".