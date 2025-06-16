 ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسعى لإجراء محادثات جديدة مع إيران بشأن البرنامج النووي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسعى لإجراء محادثات جديدة مع إيران بشأن البرنامج النووي

لارنكا - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 11:24 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 11:25 م

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ترغب في استئناف المحادثات مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني في وقت قريب.

وقال الوزير إن الدول الثلاث عقدت أربعة اجتماعات مع القادة الإيرانيين في الأشهر الأخيرة، وأشار إلى استمرار بذل الجهود لمواصلة المحادثات.

وقال فاديفول خلال توقف في قبرص بعد زيارة استمرت عدة أيام إلى الشرق الأوسط "سنوضح موقفنا مجددا هناك أنه يمكننا فقط تحقيق تسوية تعاقدية وتجنب المزيد من الصراعات العسكرية إذا كانت إيران مستعدة تماما للامتناع عن استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض عسكرية".

وأكد وزير الخارجية أنه يتعين على الحكومة في طهران أن تدرك مدى خطورة الوضع.

وعقدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا محادثات مع إيران في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ومارس 2025، في حين عقدت الولايات المتحدة أيضا مفاوضات موازية معها.

وبعد هجوم إسرائيل على إيران يوم الجمعة، ألغت طهران المحادثات التي كان من المقرر عقدها مع الولايات المتحدة أمس الأحد في سلطنة عمان.

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