اندلاع اشتباكات لليوم الثاني على التوالي في احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا

اندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين المحتجين المناهضين للحكومة ومؤيديها لليوم الثاني على التوالي، في تصعيد كبير بعد أكثر من تسعة أشهر من المظاهرات المستمرة ضد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وألقى مؤيدو الرئيس الألعاب النارية على المحتجين في مدينة نوفي ساد الواقعة شمالي البلاد، قرب مقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم الذي يقوده فوتشيتش.

وعقب ذلك، حطم المحتجون نوافذ مقر الحزب، مما استدعى نشر قوات مكافحة الشغب خارج المقر لحمايته.

وقال وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش إن شرطيا واحدا على الأقل تعرض للإصابة، ودعا إلى "عودة القانون والنظام".

وتجمع آلاف آخرون في مناطق أخرى من البلاد، منها العاصمة بلجراد، فيما فصلت قوات مكافحة الشغب بين معسكرين متعارضين في مدينة كرالييفو الواقعة وسط البلاد.

وجرى تنظيم احتجاجات اليوم الأربعاء ردا على حوادث وقعت مساء أمس الثلاثاء في مدينة فرباس الواقعة شمال غربي البلاد، حيث فصلت قوات مكافحة الشغب المحتجين عن مخيمات المعارضة خارج مقر الحزب الحاكم.

وأظهرت صور من موقع الأحداث في فرباس قيام مؤيدي الحكومة برمي الألعاب النارية والحجارة والزجاجات على المحتجين، الذين ردوا بقذفهم بأشياء مختلفة. وقالت الشرطة إن العشرات من الأشخاص أصيبوا، بينهم 16 من عناصر الشرطة. وجرى الإبلاغ عن حوادث مشابهة في احتجاجات بمناطق أخرى من البلاد.

وكانت الاحتجاجات التي يقودها الطلاب في صربيا قد بدأت لأول مرة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بعد سقوط مظلة خرسانية بمحطة قطارات في نوفي ساد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وأثار اتهامات بتفشي الفساد في مشاريع البنية التحتية الحكومية.