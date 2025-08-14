هايتي: مقتل رجلي شرطة من وحدة متخصصة علي يد العصابات

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن أعضاء عصابات مدججين بالسلاح قتلوا رجلي شرطة في هايتي، في أحدث هجوم دموي على قوات إنفاذ القانون في الدولة الكاريبية التي تسودها الاضطرابات.

وكان الشرطيان اللذان تعرضا للهجوم، مساء أمس الثلاثاء، عضوين في وحدة متخصصة جديدة مكلفة بدوريات في كنسكوف، وهي منطقة زراعية كانت هادئة فيما مضى وتحاول العصابات السيطرة عليها.

وتقع كنسكوف بالقرب من العاصمة بورت أو برنس، التي تسيطر العصابات على نحو 90% منها بالفعل.

وصرح ليونيل لازار، نائب المتحدث باسم الشرطة الوطنية في هايتي، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن الشرطيين كانا داخل عربة مدرعة علقت في حفرة حفرتها عصابات، ولقيا حتفهما أثناء محاولتهما الفرار.

ويأتي حادث مقتل الشرطيين بعد أقل من شهر على مقتل ثلاثة آخرين من رجال الشرطة ومخبر في المنطقة الوسطى في هايتي، التي شنت عليها العصابات هجمات متكررة. كما لا يزال رجل شرطة رابع مفقودا في هذا الحادث.

وأفاد أحدث تقرير للأمم المتحدة بأنه تم الإبلاغ عن مقتل 1520 شخصا وإصابة 600 آخرين في أنحاء هايتي خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو، حيث تعرض 24% منهم للإصابة أو القتل من جانب العصابات.