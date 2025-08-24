نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة شخص داخل قسم شرطة بالقاهرة بزعم تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور محبوس اعتبارًا من 11 الجاري بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية سرقة وحيازة مخدرات.

وبتاريخ 18 الجاري نشبت مشاجرة بين المذكور و6 نزلاء داخل محبسه تعدوا خلالها عليه بالضرب، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه توفي، وتولت النيابة العامة التحقيق واضطلعت بسؤال رفقاء المذكور بمحبسه، وقررت حبس النزلاء الستة على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم في القضايا المحبوسين على ذمتها.

ويأتي في إطار استمرارية الجماعة الإرهابية في اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق ومحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام.



