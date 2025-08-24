لوريان يكتسح رين برباعية في الدوري الفرنسي

استفاد لوريان، من التفوق العددي، واضطرار ضيفه رين لاستكمال اللقاء بـ 9 لاعبين منذ الدقائق الأولى، باكتساحه 4-0 اليوم الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وبعدما افتتح الموسم بإسقاط مارسيليا، بهدف نظيف، بدا رين في وضع مثالي لمحاولة وضع حد لمسلسل هزائمه المتتالية أمام لوريان في الدوري عند أربع تواليا، لكنه تلقى صفعة أولى في الدقيقة 6 حين طرد الوافد الجديد مهدي كمارا بسبب خطأ على درمان كريم.

ولم يحصل رين، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 12، على الوقت الكافي لترتيب صفوفه، إذ سرعان ما تلقى الصفعة الثانية بطرد المدافع كريستوفر ووه في الدقيقة 11 بعد خطأ على آييجون توسين.

وسهّل هذا الأمر، المهمة على لوريان، القادم من خسارة افتتاحية أمام أوكسير 0-1، كي يحقق فوزه الخامس تواليا على رين على صعيد الليج 1، امتدادا من أغسطس 2022 بفضل رباعية تناوب على تسجيلها سامبو سومانو (45+4) وآييجون (47) والبديلان بابلو باجيس (65) وتيو لو بري (69).