الجيش الإسرائيلي يقر باستهداف القصر الرئاسي اليمني بصنعاء

أقر الجيش الإسرائيلي، الأحد، باستهداف القصر الرئاسي اليمني ومحطتي طاقة في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرات حربية أغارات بتوجيه استخباري على بنى تحتية عسكرية في صنعاء، من بينها مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتيْ الطاقة حزيز وأسار، بالإضافة إلى موقع لتخزين الوقود كان يستخدم لأنشطة الحوثي العسكرية".

وادعى أن "القصر الرئاسي الذي تم استهدافه داخل المجمع العسكري، تدار من داخله الأنشطة العسكرية لقوات النظام الحوثي".

وأضاف الجيش، أن الغارات جاءت نظرا لقيام الحوثيين "باعتداءات متكررة ضد إسرائيل ومواطنيها شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض، ومسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية"، على حد قوله.

كما ادعى أن "نظام الحوثي يعمل بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها، ويستغل المجال البحري لتفعيل القوة والأنشطة الإرهابية التي تستهدف سفن تجارة وشحن في المجال البحري الدولي"، على حد تعبيره.