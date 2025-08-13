وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسالة إنسانية قوية قبل انطلاق نهائي كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، من ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية، حملت عبارة: "أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين".

وتأتي هذه الرسالة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحصد أرواح آلاف الأطفال والأبرياء يوميًا، كما تأتي بعد أيام من الرسالة المؤثرة التي وجهها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، متسائلًا عن سبب وكيفية مقتل نجم منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلن "يويفا" عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، لتقديم مساعدات عاجلة لأطفال غزة، في إطار شراكة مع ثلاث جمعيات خيرية متخصصة في تقديم الدعم الإنساني للأطفال المتضررين من الحروب حول العالم.

وأكدت مؤسسة الاتحاد الأوروبي للأطفال أن هذه المبادرة تهدف إلى إنقاذ ومساعدة الأطفال في مناطق النزاعات، وعلى رأسها قطاع غزة، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه يعيش "كارثة إنسانية غير مسبوقة".