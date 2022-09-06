رئيسا مجلس النواب والحكومة بلبنان يبحثان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عددًا من الشئون التشريعية خاصة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والذي ناقشته لجنة المالية خلال عدة جلسات على مدار الشهرين الماضيين وطلبت العديد من التعديلات التي أجراها الوزراء المعنيون.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في جلسة استمرت قرابة نصف ساعة، تم خلالها عرض الأوضاع العامة بالبلاد التي تواجه تعثرا في تشكيل الحكومة المكلف به نجيب ميقاتي في ظل استمرار الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول التشكيل.

ويأتي الاجتماع في ظل الجدل الجاري حول قانونية ودستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة ميقاتي المكلفة بتصريف الأعمال وذلك في حال تعثر تشكيل الحكومة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون آخر الشهر المقبل.

وقال ميقاتي عقب اللقاء، إن اللقاء تناول البحث بموضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وكان ميقاتي قد صرح أمس بأن الدستور نص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة حال حدوث شغور في مقعد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدستور لم يحدد وصفا محددا للحكومة.