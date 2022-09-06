 النمسا تسجل 11 ألفا و828 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 11 ألفا و828 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

فيينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 10:27 ص

سجلت النمسا 11 ألفا و828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و977 ألفا و837، والوفيات إلى 20 ألفا و668.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و99 ألفا و763 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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