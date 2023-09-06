واشنطن تؤكد أهمية اجتماعات قمة العشرين في الهند كمنتدى لحل المشاكل

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شددت الإدارة الأمريكية على أهمية اجتماعات مجموعة العشرين كمنتدى لتحقيق النتائج، قبل قمة المجموعة المقررة في الهند مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء قمة نيودلهي بأنها فرصة "لجميع الاقتصادات الكبرى في العالم للعمل معا لحل المشكلات العالمية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الدولي من صدمات تاريخية ومتداخلة".

وأضاف سوليفان: "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن لدينا منتدى عمل مع أكبر الاقتصادات في العالم لتحقيق نتائج ذات مغزى".

ويريد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن تظهر رئاسته لمجموعة العشرين مدى الأهمية التي باتت تحظى بها بلاده.

ومع ذلك، لن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير اجتماع هذا العام، حيث سيكون الغزو الروسي لأوكرانيا على رأس جدول الأعمال.

ومن المرجح أن يؤدي غياب شي على وجه الخصوص إلى تقليص أهمية منصة مجموعة العشرين المنقسمة بالفعل.

لكن الرئيس الأمريكي يريد مواصلة المحادثات مع شي في الأشهر المقبلة، حسبما قال سوليفان. ولم يحدد موعدا لاجتماع محتمل.

يشار إلى أن الصين والهند، البلد المضيف لمجموعة العشرين لديهما علاقة متوترة. ويتقاتل البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم على منطقة جنوب التبت وفي شرق الهند.