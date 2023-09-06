كريم فؤاد يكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلي بعد شفائه من الصليبي

أكد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أنه أصبح قريبًا من العودة مجددًا للمشاركة في المباريات، موجهًا الشكر لجماهير الأهلي التي كانت حريصة على دعمه طوال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ لحظة تعرضه للإصابة.

وقال كريم فؤاد: «خضعت للفحص الطبي تحت إشراف كريستيان فينك، وقمت بعمل قياسات طبية، وأوصى بالمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي لمدة أسبوعين، وبعدها سأشارك في التدريبات بصورة طبيعية، ولكن المشاركة في المباريات ستكون بعد 3 أسابيع».

وأضاف: «لحظة تعرضي للإصابة شعرت بألم غير معتاد، وعندما سقطت على الأرض، كان لديَّ أسئلة كثيرة دارت في ذهني، لأنني شعرت بالإصابة، وبعد الفحص الطبي تبين أنها قطع في الرباط الصليبي، وأجريت أشعة أكثر من مرة للتأكد من الإصابة، في المرة الأولى لم يبلغني الطبيب وفضل إجراء أشعة مرة أخرى للتأكد من الإصابة، خصوصًا أنني أجريت عدة اختبارات طبية، وبعدها أبلغني بكافة الأمور، ثم أجريت الجراحة بعدها بأيام».

وواصل: «تلقيت اتصالات كثيرة من زملائي في الفريق، وكل المقربين مني، وكنت متقبلًا الأمر كاملًا، ولم أتضايق مطلقًا، لأن الإصابة قضاء وقدر، وحتى أسرتي كانت حزينة، لكن هذه هي كرة القدم، وبعد إصابتي كان أول لاعب أتصل به هو أكرم توفيق، لأنه أصيب قبلي وأجرى الجراحة ومتواجد في مصر، وأبلغته بالإصابة وأننا سنذهب للتأهيل معًا، وقضينا المشوار معًا حتى العودة مرة أخرى».

وأكمل: «الموسم الماضي قدم الأهلي موسمًا استثنائيًّا، وكنت أتمنى أن أكون موجودًا مع الفريق وأعيش أجواء التتويج بالألقاب، خصوصًا دوري أبطال إفريقيا، وأطمح في حصد هذه البطولات مجددًا مع الفريق، وأن أعيش هذه الأجواء والضغوط كلاعب مع زملائي، وأتمنى أن نحقق إنجازًا أفضل في كأس العالم للأندية».

وأضاف: «المركز الأفضل لي داخل الملعب يتحدد بناء على طريقة اللعب وتعليمات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، أنا لاعب في الفريق وأنفذ التعليمات، وكولر دائمًا صاحب رؤية معينة، وسواء تواجدت في مركز الظهير الأيمن أو الجناح، أسعى لتقديم أفضل مستوى لي».

وحول المنافسة مع زملائه في الأهلي، قال كريم فؤاد: «بالتأكيد التنافس بين جميع اللاعبين أمر إيجابي وميزة لصالح الفريق، والمنافسة صعبة في ظل وجود نجوم كبيرة داخل الفريق، وأي لاعب يشارك سيؤدي بنسبة 100%، وأي لاعب لا يشارك سيقاتل من أجل اللعب وإثبات ذاته، وهذه الأمور تصب في صالح الأهلي».

وزاد: «خلال فترة الإصابة تلقيت دعمًا كبيرًا من جانب إدارة الأهلي وزملائي في الفريق وكذلك الجماهير، لم أكن أتخيل كل هذا الاهتمام، وهو ما جعلني أشعر بالسعادة ومنحني دافعًا وحافزًا من أجل العودة للنادي وجماهيره، وطموحي حاليًّا هو العودة من جديد للمشاركة وتحقيق كل البطولات، وأتمنى أن أكون أفضل لاعب في مركزي، وأتمنى التواجد مع منتخب مصر وتحقيق الألقاب».

وأشار كريم فؤاد إلى أن علاقته رائعة للغاية مع مارسيل كولر المدير الفني، فهو شخصية مميزة ويتعامل جيدًا مع كل اللاعبين، ويكن له الجميع كل الاحترام والتقدير، كما أن المدير الفني دائم النصح له، وقبل الإصابة كان يقوم بإعطائه بعض التعليمات الفنية لتطوير مستواه، وعندما تعرض للإصابة كان يدعمه نفسيًّا ومعنويًّا للعودة سريعًا للملاعب.

وتابع: «مثلي الأعلي محليًّا محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعالميًّا كريستيانو رونالدو، وهم من أصحاب الإمكانيات الجيدة والعقلية الرائعة، وأنا أريد أن أصل للشخصية والعقلية التي يتمتع بها الثنائي. وقد سبق وتلقيت عروضًا أوروبية قبل الانتقال للأهلي، ولكن عندما طلبني الأهلي كان من الصعب تأجيل حلم الانتقال لصفوفه».

وأكمل: «مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة صعبة، خصوصًا أنها في بداية الموسم، لأن اللاعبين كانوا بعيدين عن أجواء المنافسة بعد فترة راحة، كما أن الأهلي تُوج بألقاب عديدة في الموسم الماضي، وجميع الفرق ستحاول تقديم أقصى جهد أمامنا، لكن هدفنا هو تحقيق اللقب القاري وإسعاد الجماهير والاستمرار في حصد البطولات».

وأضاف: «شاركت مع الأهلي في كأس العالم للأندية2021 أمام مونتيري المكسيكي ثم الهلال السعودي وكنت أتمنى التواجد في البطولة السابقة، خصوصًا أن المباريات كانت حماسية، وكنت أشعر أنني لو كنت موجودًا سأقدم أفضل مستوى، وأتمنى تحقيق إنجاز جديد في البطولة المقبلة».

ووجه كريم فؤاد رسالة لجماهير الأهلي، وقال: «أشكركم على دعمكم منذ اليوم الأول لإصابتي، وطوال الـ7 أشهر الماضية تلقيت الكثير من رسائل الدعم والمساندة، وكلها أمور ساهمت في تحفيزي وعودتي للمستطيل الأخضر، وتخطي مرحلة صعبة في مسيرتي بفضل وقوفكم خلفي».