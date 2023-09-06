أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوما دستوريا يقضى بحل قوات الدعم السريع.

وجاء في بيان نشره مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبر حساباته الرسمية، "أصدر رئيس مجلس السيادة اليوم مرسوما دستوريا قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019".

ووجه البرهان القيادة العامة للقوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.

ويعاني السودان منذ 15أبريل الماضي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.