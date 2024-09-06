وزيرة الخارجية الألمانية تزور إسرائيل والضفة الغربية اليوم

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة جولتها التي تستغرق يومين في منطقة الشرق الأوسط، والتي استهلتها أمس الخميس بزيارة السعودية والأردن.

ومن المقرر أن تزور بيربوك اليوم الجمعة إسرائيل، حيث تلتقي نظيرها يسرائيل كاتس في الصباح ثم وزير الدفاع يوآف جالانت.

وقبيل جولتها استخدمت وزيرة الخارجية الألمانية عبارات واضحة بشكل غير معتاد لدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى عدم إغلاق الباب بعد الآن أمام المفاوضات حول حل الدولتين، والذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل.

وقالت بيربوك قبل انطلاق جولتها: "أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يشككون في حل الدولتين قولا وفعلا يعرضون أمن إسرائيل للخطر على المدى الطويل".

ومن المقرر أن تتوجه بيربوك بعد ذلك إلى رام الله بالضفة الغربية للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. وترى الوزيرة الألمانية أنه من الممكن للسلطة الفلسطينية أن تضطلع بدور مهم في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.