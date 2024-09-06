نائب هاريس: لا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تيم والز، إن "الشعب الفلسطيني له كل الحق في الحياة والحرية ولا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة".

وفي حين أكد والز ان "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، شدد على أنه "يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن ثم التحرك نحو حل الدولتين"، مشيرا إلى أن "هناك أزمة إنسانية في غزة ولا يمكن أن يظل الوضع على هذا النحو".

وفي وقت سابق، كررت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة بسباق نوفمبر كامالا هاريس في أغسطس الماضي، دعمها حق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها"، موضحة أنها لن تعلق تسليم الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حال فوزها في الانتخابات.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت إن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قد قُتِلوا"، داعية إلى "وقف لإطلاق النار".

كما قالت إنها تؤيد أن تكون إسرائيل قوية لكن "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق" بشأن وقف لإطلاق النار في غزة، لكنها رفضت في الوقت نفسه "تغيير سياسة التسليح".