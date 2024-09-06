انتقدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مطالبة المدارس الخاصة لأولياء الأمور بشراء ما يسمى بـ "قائمة السابلايز" (منظفات ومعطرات ومعقمات، أدوات مدرسية).

وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج "الخلاصة" المذاع عبر شاشة "النهار" مساء الخميس، إن المدارس الخاصة تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، وتلتزم بقواعد محددة، مثل نسب زيادة المصاريف، في حين أن مسألة الإمدادات التي تطلبها المدرسة هي لإدارة المدارس وأولياء الأمور.

وناشدت المدارس الخاصة بالرفق بأولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قائلة: "نناشد المدارس الخاصة رفقا بأولياء الأمور، كلنا نعاني اقتصاديا على كافة المستويات، لازم يكون في رحمة بأولياء الأمور".

وعلقت على مطالبة بعض المدارس لأولياء الأمور المعترضين بسحب ملفات أبنائهم من المدارس الخاصة، قائلة إن هذا الأمر يحدث بالفعل في بعض المدارس التي تهدف إلى الربح، مضيفة: "إذا كانت المدرسة غرضها تجاري أبسط شيء بتقول لولي الأمر خذ ملف ابنك وأمشي".

وأشارت إلى إمكانية توجه أولياء الأمور إلى الجهات التنفيذية المسؤولة عن المدارس الخاصة، قائلة: "في الأول والآخر، المدارس الخاصة تحت العرض والطلب، بعض المدارس تغالي في طلباتها بشكل استفزازي، لكن لا يعني أن كل المدارس الخاصة تفعل ذلك، ولا يمكننا تعميم حالات الاستفزاز على الكل".

وأعربت عن تعاطفها مع وزارة التربية والتعليم في ظل الكثير من المشاكل التي تواجهها، قائلة: "أنا مشفقة على الوزارة، الله يكون في عونها مشاكل كثير على هذه الوزارة كثافة فصول ومناهج جديدة" .