لندن تعتزم إرسال صواريخ إلى كييف بأكثر من 160 مليون إسترليني

قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إنها ستزود أوكرانيا بإجمالي 650 صاروخا خفيف الوزن ومتعدد الأدوار بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في حمايتها من الطائرات بدون طيار "الدرونز" والقصف الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه في ضوء التزام الحكومة الجديدة بتسريع تسليم المساعدات إلى أوكرانيا، فمن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الصواريخ بحلول نهاية العام، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الصواريخ التي تصنعها شركة "تاليس" يبلغ مداها أكثر من 6 كيلومترات، ويمكن إطلاقها من منصات متنوعة براً وبحراً وجواً.

جاء الإعلان عن الإمدادات الجديدة من الصواريخ في الوقت الذي حضر فيه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهو تحالف مؤقت يضم نحو 50 دولة، في قاعدة جوية أمريكية داخل ألمانيا.

وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب في أوائل عام 2022. وطالبت كييف مرارا بالمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لحماية نفسها.

في غضون ذلك قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها أسقطت 27 من أصل 44 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا الليلة الماضية

وأضافت القوات الجوية في بيان على تطبيق "تليجرام"، أن روسيا استخدمت أيضاً صاروخين في الهجوم.

وفي موسكو، نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن على روسيا أن "ترد بشكل مناسب" على القيود التي يفرضها الغرب على وسائل الإعلام الروسية.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع اتهامات بغسل الأموال إلى اثنين من موظفي شبكة "آر.تي" الحكومية الروسية على صلة بما وصفته بأنه مخطط لاستئجار شركة أمريكية لإنتاج محتوى إلكتروني للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال بيسكوف: "ننتقد الغرب بسبب اتباعه مسار تدمير وسائل إعلامنا في الخارج، إنهم يعرقلون نشر المعلومات، ويعرقلون عمل صحافيينا".

وأضاف: "بالطبع، في هذا الوضع من المواجهة المحتدمة، لا بد من المعاملة بالمثل. ولذلك يتعين علينا أن نرد بالشكل المناسب".

لكنه لم يقدم أمثلة للخطوات التي قد تتخذها موسكو ردا على قضية "آر.تي".

والاثنين الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات، إن الغرب يضطهد الصحفيين الروس علانية، وذلك بعد أيام من منع موسكو عشرات الصحفيين الأمريكيين من دخول البلاد.