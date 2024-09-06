باكستان تسجل أول حالة إصابة بشلل الأطفال فى العاصمة منذ 16 عاما

سجلت السلطات الصحية فى باكستان أول حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال فى العاصمة (إسلام آباد) منذ 16 عاما، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات فى مختلف أرجاء البلاد إلى 17 حالة هذا العام.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الجمعة/ أنه من المقرر أن تنطلق حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى التاسع من سبتمبر الجاري، حيث ستجوب فرق التطعيم المنازل فى 115 مقاطعة لتطعيم أكثر من 33 مليون طفل دون سن الخامسة.

وحثت الحكومة الباكستانية المواطنين على الاهتمام بتطعيم أطفالهم ضد هذا المرض الذى يمكن أن يسبب شللا حادا لدى الأطفال.

وحملات التطعيم تنطلق منذ عام 1994 فى باكستان، ويعمل فيها ما يقرب من 260 ألف شخص، ويتم إطلاقها بانتظام، لكن هذه الفرق تتعرض للهجوم من مقاتلى حركة طالبان الباكستانية فى كثير من الأحيان.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان فى العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما.