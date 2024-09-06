مودرن سبورت يعلن التعاقد مع 15 لاعبا جديدا للموسم القادم

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، عن إتمام التعاقد مع ١٥ لاعبا ضمن خطة النادي للموسم الجديد مع الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق.

وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الإنتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

هجوم: الزامبي اينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.