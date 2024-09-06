يستهل المنتخب الوطني المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، بمواجهة صعبة أمام ضيفه كاب فيردي، في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا موريتانيا وبوتسوانا.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة الليلة بحثًا عن انطلاقة قوية في مشوار التصفيات والتأكيد مبكرًا على أن الهدف الرئيسي يبقى التتويج باللقب الإفريقي، ليس مجرد الصعود للبطولة، على رغم الأزمات التي يعاني منها الفراعنة.

وستكون مهمة الفراعنة شائكة رغم الفارق الكبير تاريخيًا بين المنتخبين ولكن الأزمات التي يعيشها منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن فرضت بعض الأجواء السلبية بين جماهير الكرة المصرية.

بدأت الأزمات مع المعسكر الحالي للفراعنة، بعدما اختلف الجهاز الفني مع الأهلي والزمالك على تبكير موعد المعسكر قبل انطلاق الأجندة الدولية بشكل رسمي مع امتداد الموسم الماضي لوقت طويل، ورفض الناديان إرسال اللاعبين قبل يوم 1 سبتمبر الجاري.

ثم جاء غياب محمد عبد المنعم، المنضم مؤخرًا إلى نيس الفرنسي، بعد اعتذاره عن عدم الانضمام للمعسكر بداعي عدم الجاهزية، ثم إصابة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي وخروجه أيضًا من المعسكر.

وتمثل مباراة اليوم أمام كاب فيردي تحدٍ كبير للفراعنة والجهاز الفني الحالي، بقيادة حسام حسن، والذي يبحث عن كسب ثقة الجماهير والانطلاق بقوة في مشوار التصفيات القارية قبل الخروج لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية.

وتزيد صعوبة المواجهة أيضًا المستوى المميز الذي ظهر به منتخب كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار والخروج على يد جنوب إفريقيا من ربع النهائي بركلات الترجيح.

وواجه المنتخب الوطني نظيره كاب فيردي في ختام دور المجموعات وتعادلا بنتيجة 2-2 لكن منتخب كاب فيردي وقتها لعب بالبدلاء بينما غاب عن الفراعنة قائده محمد صلاح؛ بسبب الإصابة.

ويعول حسام حسن على القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الرباعي محمد صلاح ومصطفى محمد مهاجم نانت وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومحمود حسن تريزيجيه المنضم حديثًا إلى الريان القطري.

كما استعادت القائمة الثنائي محمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، وأحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، بجانب تواجد حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري كعنصر مهم في خط الوسط.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، أحمد حجازي، رامي ربيعة ومحمد حمدي، وفي الوسط يلعب الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني وعمر مرموش، خلف ثلاثي الهجوم محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب كاب فيردي مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية، ولما لأ مفاجئة الفراعنة والفوز عليهم في القاهرة، من أجل تدشين بداية قوية للتصفيات وتأكيد المستوى المميز الذي ظهر به المنتخب في أمم إفريقيا الأخيرة.

وخاض منتخب كاب فيردي معسكرًا في منتجع الأسيوطي منذ يوم الإثنين الماضي، حيث حرص الجهاز الفني على الحضور مبكرًا، من أجل التركيز والاستعداد لمواجهة الفراعنة.

ويراهن منتخب كاب فيردي بقيادة مدربه بيدرو بوبيستا على مجموعة من العناصر المحترفة في أوروبا وعلى رأسهم لوجان كوستا مدافع فياريال بجانب ويلي سيميدو وفابريسو جارسيا وديفيد تافاريس.