فحص 1031 مواطنًا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك على مدار يومين في قرية عزبة جابر التابعة لمركز الزرقا.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن القافلة تضمنت 11 عيادة طبية في 9 تخصصات، وتردد عليها 1031 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ134حالة، وفحص 23 حالة بالأشعة، و17 حالة أخرى بالسونار، فضلًا عن إجراء 257 تحليلًا بمعمل الدم، و34 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 172 مواطنا.

وأضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تُنظم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تشمل القوافل عددًا من العيادات المتنقلة بجميع التخصصات الطبية، ومعملًا ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل في وزارة الصحة.