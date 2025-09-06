تعقد وزارة الثقافة في الواحدة من ظهر غدٍ الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وذلك للإعلان عن الاستعدادات الجارية وكل التفاصيل المتعلقة بإقامة الدورة السابعة والعشرين من بينالي الإسكندرية الدولي لدول حوض البحر المتوسط، التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بعد توقف دام 12 عامًا.

وأكد وزير الثقافة، في بيان اليوم السبت، أن الدورة الجديدة تتبنى رؤية شاملة للفن، بوصفه مختبرًا حيًا يُنتج المعرفة، ويجدد علاقته بالمجتمع، ويمنح المباني التاريخية حياة جديدة، ويعيد الاعتبار للحرف التقليدية من خلال التعاون مع الفنانين.

كما تسهم فعاليات البينالي في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي، وتعزز صورة الإسكندرية كوجهة عالمية للإبداع، وتضع القضايا البيئية في صدارة الاهتمام، من خلال ممارسات فنية مستدامة وأعمال تعكس وعيًا بقضايا المناخ.

ويشارك في المؤتمر الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع ورئيس البينالي، والفنان محمد طلعت مستشار وزير الثقافة للفنون التشكيلية والبصرية، بجانب أعضاء اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى عبد المعطي، وعضوية نخبة من الفنانين والأكاديميين والخبراء، منهم: "حسنة رشيد، والفنان جمال حسني، والدكتورة أمل نصر، والفنانة علياء الجريدي، ومي الديب، ورشيد كامل، والمهندس أحمد الشابوري، ولمياء كامل، والسيد هشام الخازندار، والمعماري وليد عرفة، وأمنية عبد البر، والفنان معتز نصر (القوميسير العام)، والدكتورة سلوى حمدي، والدكتور علي سعيد، وممثل عن محافظة الإسكندرية، وممثل عن وزارة السياحة والآثار".

ويُعد بينالي الإسكندرية الدولي لدول البحر المتوسط، أحد أعرق الفعاليات الفنية في العالم، حيث يُصنّف كثاني أقدم بينالي عالمي بعد بينالي فينيسيا، إذ رسّخ مكانته كإحدى أهم المنصات الفنية الدولية التي تجمع فناني دول المتوسط، وتعرض خلالها أعمالًا متنوعة في مجالات الفنون التشكيلية، لتجعل من الإسكندرية وجهة ثقافية وفنية مميزة على خريطة العالم