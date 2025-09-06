مادورو: فنزويلا مستعدة للكفاح المسلح إذا هاجمتها الولايات المتحدة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، إن كاراكاس مستعدة للتحول من "مرحلة سياسية" إلى "مرحلة كفاح مسلح" في حالة تعرضها لهجوم أمريكي، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

وقال مادورو، في تصريحات بثها شبكة "في تي في" الحكومية: "نحن حاليا في مرحلة سياسية لكن إذا تعرضت فنزويلا لهجوم بأي شكل من الأشكال، سندخل مرحلة كفاح مسلح".

وتابع مادورو: "يجب على حكومة الولايات المتحدة التخلي عن خطتها لتغيير النظام بالعنف في فنزويلا وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، داعيا واشنطن إلى احترام "السيادة والحق في السلام والاستقلال" لدول هذه المناطق.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد أفادت يوم الجمعة إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمرت بنشر طائرات مقاتلة إلى بورتوريكو.

وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مسئول في وزارة الدفاع ومصادر مطلعة قولهم إن نشر 10 طائرات من طراز "اف-35" يستهدف المساعدة في مكافحة عصابات المخدرات.

وأعلن البنتاجون على منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء الخميس أن طائرتين عسكريتين من فنزويلا حلقتا بالقرب من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. وكانت السفينة في المياه الدولية.

وقال المنشور "هذه الخطوة الاستفزازية كان الهدف منها التدخل في عملياتنا لمكافحة المخدرات والإرهاب".

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية فنزويلا من القيام بأية محاولات أخرى لإعاقة العمليات العسكرية الأمريكية لمكافحة المخدرات.

وجاء هذا بعدما زعمت الولايات المتحدة قبل بضعة أيام أنها أطلقت النار على سفينة مزعومة لتهريب المخدرات من فنزويلا في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 11 مشتبها بهم.

ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهدف الهجوم عصابة المخدرات الفنزويلية "ترين دي أراجوا"، التي تصنفها الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال مادورو، يوم الجمعة إن الولايات المتحدة "اختلقت قضية كاذبة تماما تتضمن تهريب المخدرات" لمهاجمة بلاده.

وذكرت تقارير إعلامية، إن الولايات المتحدة نشرت عدة سفن حربية قبالة سواحل فنزويلا على البحر الكاريبي في الأسابيع الأخيرة لاعتراض مهربي المخدرات.