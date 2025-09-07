الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم مكثف بمسيّرات روسية على كييف وسط معارك عنيفة في بوكروفسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، مساء اليوم السبت، لأسراب من الطائرات المسيّرة الروسية فوق العاصمة كييف، في وقت تحدث فيه الجيش الأوكراني عن تكتيكات روسية جديدة قرب مدينة بوكروفسك شرقي البلاد.

وأصدر الجيش الأوكراني تحذيرات من اقتراب الطائرات المسيرة القتالية من مدينة خيرسون جنوبا عبر البحر الأسود، داعيا سكان العاصمة والمدينة الجنوبية إلى الاحتماء في الملاجئ.

كما صدرت تحذيرات في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا.

وقال المسؤول العسكري إيفان فيدوروف إن روضة أطفال ومبنى سكنيا تعرضا للقصف في زابوريجيا، وأصيبت امرأة بجروح في الرأس بشظايا.

ويأتي هذا الهجوم الجوي الأخير بعد أشهر من محاولات غير مثمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وتتواصل المعارك العنيفة على خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا، حيث تقول القوات المسلحة إن الجيش الروسي غيّر من أساليبه القتالية.