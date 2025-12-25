القاهرة الإخبارية: محاولات إسرائيلية لإخلاء المناطق القريبة من الخط الأصفر في غزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الوضع الميداني في قطاع غزة لا يزال يشهد تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا، في ظل استمرار جيش الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما في المناطق الشمالية من القطاع.

وأضاف «أبوكويك»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شمال القطاع شهد توغلات محدودة لقوات الاحتلال في مناطق بيت لاهيا وبلدة جباليا وحي التفاح، حيث تتعرض هذه المناطق في الوقت الحالي لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق الخط الأصفر، مشيرًا إلى أن الرصاص بات يصل إلى خيام النازحين.

وأشار إلى أن إطلاق النار أدى إلى إصابة عدد من النازحين في منطقة مخيم حلاوة ببلدة جباليا، إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، لافتًا إلى وجود محاولات لتفريغ المناطق القريبة من الخط الأصفر، لا سيما في حي التفاح.

ونوه أن المواطنين يُجبرون على مغادرة هذه المناطق والتوجه غربًا في ظل تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة، وإطلاق نار مباشر باتجاه خيام النازحين، مؤكدًا أن مجموعات مسلحة تعمل لصالح الاحتلال طاردت المواطنين القاطنين قرب الخط الأصفر في حي التفاح خلال الساعات الأخيرة.