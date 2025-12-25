مستوطنون إسرائيليون يحرقون حفارا فلسطينيا جنوبي الضفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحرق مستوطنون إسرائيليون، الخميس، حفارا تابعا لفلسطينيين وخطوا شعارات باللغة العبرية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن مستوطنين اقتحموا منطقة "خلة حجي" شرق بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأِشعلوا النار في حفار، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة بالمعدة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية (لم يتضح معناها على الفور) قبل أن ينسحبوا.

وتتعرض بلدة بيت فجار الفلسطينية ومحيطها لاعتداءات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وفي نوفمبر الماضي، ارتكب مستوطنون 621 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة الغربية، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

كما تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف المواطنين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.