القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية في مدينة غزة

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابات إسرائيلية في مدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، ظهر السبت، إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع "ميركفاه".

وأضافت أن العملية وقعت في محيط مسجد صلاح الدین ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة وذلك بتاريخ 31 أغسطس الماضي.

وتتزايد الضغوط على إسرائيل التي توسع عملياتها وعدوانها على غزة، فإلى جانب ضربات المقاومة الفلسطينية يتم الحديث عن صعوبات لوجستية كبيرة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد أفادت بأن عملية الجيش لاحتلال مدينة غزة تعني نقصا في عدد جنود الاحتياط والجرافات اللازمة لتدمير منازل الفلسطينيين.

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش عدوانا باسم "عربات جدعون2"، لاحتلال مدينة غزة بالكامل (شمال)، ما يصاعد من كارثية أوضاع الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ 23 شهرا.

وقالت الصحيفة إنّ الجيش زعم في البداية أن معظم جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم سيحلون محل القوات النظامية التي تخدم في الضفة الغربية وشمال إسرائيل، في إشارة إلى لبنان وسوريا.

وأضافت: «لكن الجيش يستعد الآن لنشر ثلاثة ألوية احتياطية على الأقل في قطاع غزة».

ومع ذلك، يقر الجيش بصعوبات التجنيد، ومن المتوقع أن يُعدّل الخطط العملياتية بناءً على عدد الجنود المتاحين في أي وقت، وفقا للصحفية.