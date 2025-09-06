تقام اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة إنجلترا ضد أندورا فى تصفيات أوروبا كأس العالم، إلى جانب مباراة نيجيريا ضد رواندا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم

لاتفيا X صربيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إنجلترا X آندورا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أرمينيا X البرتغال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

آيرلندا X المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سان مارينو X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

النمسا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

نيجيريا X رواندا – الساعة 7 مساء