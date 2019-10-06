بلماضي يستدعي لاعبين جديدين لمنتخب الجزائر استعدادا لمباراتي الكونجو وكولومبيا

قرر جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بطل أفريقيا، استدعاء لاعبين جديدين للمشاركة في المعسكر الاعدادي الذي ستتخلله مباراتين وديتين أمام الكونجو الديمقراطية وكولومبيا يومي 10 و15 أكتوبر الجاري.

واختار بلماضي 23 لاعبا بينهم لاعبين اثنين " جديدين" هما الياس حساني، مدافع نادي اردا كارجاني البلغاري، وايوب عبد اللاوي، مدافع نادي سيون السويسري، بحسب ما نشره الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي صباح الأحد.

وسبق لحساني وعبد اللاوي، اللعب لمنتخب الجزائر قبل مجيئ بلماضي.

بالمقابل، خرج من القائمة حسين بن عيادة، مدافع نادي شباب قسنطينة. واحتفظ بلماضي ببقية اللاعبين الذين شاركوا في معسكر شهر سبتمبرالماضي الذي شهد فوز " الخضر" على بنين 1-0 في مباراة ودية، على رأسهم رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، واسلام سليماني، المتألق مع موناكو الفرنسي.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري الذي سيباشر معسكرا إعداديا غدا الاثنين، سيلاقي الكونجو الديمقراطية وديا الخميس المقبل على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، في حين يلاقي كولومبيا يوم 15 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة ليل الفرنسية.