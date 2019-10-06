عمرو أديب: إحنا أصلا دولة فقيرة مائيا من غير سد النهضة

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان وزارة الري وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، قائلَا: "إحنا أصلًا عندنا فقر مائي، من غير سد النهضة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد: "مصر دولة في الفقر المائي وبقالنا سنين كده، إحنا دولة فقيرة مائيًا، ومصر بتتكلم في الأزمة بشكل قانوني ودبلوماسي".

وأشار إلى الاجتماع الذي عقد في فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، بشأن هذه الأزمة قائلًا: "وأديكم شوفتوا الاجتماع السري بتاع مرسي اللي ضرب كل بيت في إثيوبيا زي فيلم الكيت كات، وقالك المصريين عايزين يضربونا".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، قد صرح بأن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود"؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.