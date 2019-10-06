محافظ جنوب سيناء يوجه بتكوين فرقة فنون شعبية تمثل التراث السيناوي



وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مدير عام الثقافة بالمحافظة عبد المنعم حلاوة بتكوين فرقة للموسيقي العربية والفنون الشعبية تعبر عن تراث المحافظة الثقافي، مع وعده بدعم هذه الفرقة.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأحد - أن المحافظ أقام أمس حفلا فنيا بالمسرح المكشوف أمام قصر ثقافة شرم الشيخ أحيته فرقتا العريش والإسماعيلية للفنون الشعبية، بحضور محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، وأحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وعبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، والنائب مجدي بيومي، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورجال أعمال، وجميع رؤساء القطاعات وعمال النظافة بمدينة شرم الشيخ.

كما قام المحافظ - خلال الحفل - بتكريم العمال في ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة بمكافآت مالية بلغت 40 ألف جنيه، مشيدا بالمجهود الذي تبذله الثقافة بجنوب سيناء، وأعرب عن شكره لهيئة قصور الثقافة لمشاركتها المحافظة بفرق الفنون الشعبية المختلفة، وقدم مبلغ 5 آلاف جنيه كمكافأة لفرقتي الإسماعيلية والعريش.



