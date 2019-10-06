20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمواجهة حرس الحدود

اختار أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا 20 لاعبا بقائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها اليوم الأحد في تمام الخامسة والنصف بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت القائمة كالتالي: "إسلام طارق، ومحمد فتحي، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد العشري، ومحمد الشاذلي، وأحمد فتحي، وباسم عبدالعزيز، وايهاب سمير، ومحمود كابونجا، وحسام غالي، وتاديو لوانجا، وأحمد الشناوي، وليد عادل، وماريو بيرنارد، وأحمد قطاوي، وأحمد الالفي، وعبدالرحمن الدح، واسلام فؤاد، والحسن ضيوف".
ويمتلك فريق طنطا قبل هذا اللقاء، ثلاث نقاط فقط في رصيده، عقب الهزيمة أمام بيراميدز و الفوز على وادى دجلة، بينما يأتى حرس الحدود برصيد نقطتين فقط و الذي يبحث عن الفوز الأول له ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم عقب التعادل مع فريقى وادى دجلة و المصرى البورسعيدى .