20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمواجهة حرس الحدود

اختار أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا 20 لاعبا بقائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها اليوم الأحد في تمام الخامسة والنصف بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اختار أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا 20 لاعبا بقائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها اليوم الأحد في تمام الخامسة والنصف بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اختار أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا 20 لاعبا بقائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها اليوم الأحد في تمام الخامسة والنصف بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.