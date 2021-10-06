 الصحة العراقية تتسلم شحنات جديدة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العراقية تتسلم شحنات جديدة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 1:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 1:47 ص

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "فايزر" إلى العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، العراقية، اليوم أن "شحنة جديدة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي وصلت بواقع 730 ألفا و 80 جرعة وهي الجزء الثاني من شحنة يوم أمس ليصبح عدد الجرعات خلال اليومين مليونا و99 ألف جرعة".

وأضافت الوزارة أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أكدت أنه تم توزيع اللقاحات لمنافذ التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها إقليم كردستان.

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