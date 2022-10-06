 بيلاروسيا تحذر بولندا من الاستفزازت الحدودية - بوابة الشروق
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بيلاروسيا تحذر بولندا من الاستفزازت الحدودية


نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 6:32 م | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 6:32 م
حذر رئيس لجنة الحدود في بيلاروس أناتولي لابو، من الاستفزازات البولندية على حدود البلدين، وأكد أن مينسك لن تترد في الرد على ذلك.

وقال لابو: "أسلحة جنودنا في حرس الحدود جاهزة والإجابة ستكون فورية وقاسية"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف أن الوضع على الحدود مع بولندا صعب، مشيرا الى الاستفزازات المستمرة من حرس الحدود البولنديين، الذين يطلقون النار في الهواء ويصرخون.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده تشارك في العملية الخاصة بأوكرانيا، لكنها لا ترسل جيشها إلى هناك، وأكد أن المشاركة تتمثل في مساعدة اللاجئين الأوكرانيين "حوالي 400-500 شخص يتوافدون على البلاد كل يوم".

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