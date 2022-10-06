وكالة الشبكات في ألمانيا ترصد زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الأسبوع الماضي

يبدو أن العديد من المستهلكين في ألمانيا لم يستجيبوا بعد لمناشدة الحكومة لهم ترشيد استهلاك الغاز.

وحذر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات كلاوس مولر اليوم الخميس من أن " استهلاك الغاز ارتفع بقوة زائدة عن الحد في الأسبوع الماضي".

وذكرت الهيئة الإشرافية أن حجم استهلاك المنازل الخاصة والعملاء التجاريين الصغار وصل في الأسبوع التقويمي التاسع والثلاثين إلى 618 جيجاواط ساعة بارتفاع بنسبة نحو 10% مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام من 2018 حتى 2021.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة إن حجم استهلاك عملاء قطاع الصناعة وصل في الأسبوع الماضي إلى 1370 جيجاواط ساعة بارتفاع بنسبة 2% فقط مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام الماضية.

وأكد مولر أن ألمانيا لن يمكنها تفادي مواجهة أزمة في الغاز في الشتاء إذا لم تحقق ترشيدا في استهلاك المنازل واستهلاك العملاء التجاريين والصناعيين بنسبة لا تقل عن 20%، وقال:"يمكن للوضع أن يكون خطيرا للغاية إذا لم نقلل استهلاكنا للغاز على نحو ملحوظ".

يذكر أن المنازل وصغار العملاء التجاريين مسؤولون عن نحو 40% من استهلاك الغاز في ألمانيا، فيما تذهب الـ 60% الباقية لعملاء قطاع الصناعة.