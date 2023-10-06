ذكرت حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين أن إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة ارتفع بنسبة 5ر72%، على أساس سنوي، خلال الشهور الثمانية الأولى من 2023.

وبحسب مؤتمر صحفي عقد خلال الدورة الثالثة من منتدى عبر الهيمالايا للتعاون الدولي بمنطقة التبت الصينية، استفادت المنطقة بشكل كامل في السنوات الأخيرة من ميزاتها الجغرافية ومواردها السياسية لبناء قناة مهمة للانفتاح على جنوب آسيا بشكل فعال، وحققت نتائج إيجابية في توسيع انفتاحها على نطاق أوسع وعلى مستوى أعمق.

وفي عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لمنطقة التبت 6ر4 مليار يوان (حوالي 630 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6ر14% على أساس سنوي، بينما وصل عدد شركائها التجاريين إلى 95 دولة ومنطقة، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومنذ استئناف التخليص الجمركي للبضائع وتبادل الأفراد في موانئ تشام، وقييرونج، وبورانج، واصلت التجارة الخارجية للتبت نموا بسرعة.

وقالت حكومة المنطقة إن التبت ستدفع بناء منطقة التخزين الجمركي المؤقت في مدينة لاسا، فضلا عن تطوير وفتح المنطقة التجريبية ومنطقة التعاون الاقتصادي الحدودي في ميناء قييرونج، مع مواصلة تحسين وظائف الميناء ونماذج الإشراف على التخليص الجمركي لتحسين كفاءة التخليص الجمركي، واستئناف أسواق التجارة الحدودية.