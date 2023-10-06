الإمارات ولبنان تتفقان على اتخاذ الإجراءات لإعادة افتتاح سفارة أبوظبي في بيروت

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اتفقت الإمارات ولبنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم، نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية الذي وصل إلى أبوظبي اليوم.

وأعرب رئيس الإمارات عن تمنياته للبنان أن "ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه".

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) : بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.

وأطلع ميقاتي رئيس الإمارات على التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات.

وأكد بن زايد خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني .