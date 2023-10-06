حزب أبناء مصر يرفض بيان البرلمان الأوروبي: ينشر أكاذيب مضللة

علق المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، على بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر في جلسته اليوم الخميس حول مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن المعارضة، بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري معلقًا: "تدخل مرفوض ويهدف نشر أكاذيب مضللة".

وقال المهندس مدحت بركات، إن قرارات البرلمان الأوروبي اليوم جاءت لتعكر صفو العرس والاستحقاق الدستوري الذي تقبل عليه الدولة المصرية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 كما أنه يأتي في وقت يحتفل فيه المصريون جميعًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن بيان البرلمان الأوروبي يطالب بعدم ملاحقة المعارضة والإفراج عن متهم في قضية سب وقذف، معلقا: "كيف يتدخل البرلمان الأوروبي إلى هذا الحد ويشكك في نزاهة القضاء المصري؟.. غير مقبول تمامًا ويجب على الجميع احترام استقلال الدولة المصرية".

وتابع المهندس مدحت بركات خلال حديثه، أن البرلمان الأوروبي يستهدف تضليل الرأي العام حيث أنه يضم أكاذيب ومعلومات مضللة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تديرها جهة مستقلة وهي الهيئة الوطنية للانتخابات.