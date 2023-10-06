ناجلسمان يعلن قائمة المنتخب الألماني لمباراتي أمريكا والمكسيك

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أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، قائمة المانشافت، لمباراتي الولايات المتحدة والمكسيك يومي 14 و18 أكتوبر الجاري.

وكان ناجلسمان قد تولى القيادة الفنية للمنتخب الألماني خلفًا لهانز فليك الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

واستدعى ناجلسمان في قائمته الأولى بعض الوجوه الجديدة، أمثال كريس فوهريتش من شتوتجارت، وعاد ليون جوريتسكا بعد استبعاده من آخر معسكر بقرار من المدرب السابق هانز فليك.

وأعاد ناجلسمان ماتس هوميلز بعد غياب لأكثر من عامين، بينما استبعد إيمري تشان، نيكو شلوتيربيك، وسيرجي جنابري وبينجامين هينريكس.

وجاءت قائمة المنتخب الألماني على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوليفر باومان، بيرند لينو، تير شتيجن وكيفن تراب.

خط الدفاع: روبن جوسينس، ماتس هوميلز، ديفيد راوم، روديجر، نيكلاس سولي، جوناثان تاه وماليك ثياو.

خط الوسط: روبرت أندريتش، جوليان براندت، كريس فوهريتش، ليون جوريتسكا، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، جوناس هوفمان، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا، ليروي ساني وفلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كيفن بيهرينس، نيكلاس فولكروج، كاي هافيرتز وتوماس مولر.